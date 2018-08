O Sporting estreou-se hoje na I Liga portuguesa de futebol de 2018/19 com uma vitória por 3-1 no terreno do Moreirense, em jogo da primeira jornada.



A equipa da casa foi a primeira a marcar no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, por Heriberto (06 minutos), mas Bruno Fernandes igualou (16) antes do intervalo, e o holandês Bas Dost completou a reviravolta, marcando por duas vezes (74 e 90+2), a primeira das quais de grande penalidade.



Com os três pontos conquistados, em Moreira de Cónegos, o Sporting junta-se no topo da classificação ao campeão FC Porto e a Benfica, Vitória de Setúbal, Marítimo, Feirense e Belenenses, que também iniciaram o campeonato a ganhar.



Veja os golos da partida

Heri, marcou o primeiro golo da partida aos 6' minutos de jogo.

Bruno Fernandes empatou o jogo aos 16, na sequência de uma boa jogada da equipa leonina.

Na segunda parte, Bas Dost marcou o segundo dos leões através de uma grande penalidade.

Já depois dos 90, Bas Dost bisou na partida com um chapéu ao guardião do Moreirense.