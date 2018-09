Sporting exige 220 milhões de indemnização pela rescisão de quatro jogadores

A SAD do Sporting exige uma compensação superior a 220 milhões de euros na sequência da rescisão de quatro jogadores, que se vincularam a outros emblemas no último defeso. A informação consta no Relatório de Contas enviado pela Comissão de Gestão liderada por Sousa Cintra à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Os pedidos de indemnização chegaram na sequência das saídas de Rui Patrício, Daniel Podence, Gelson Martins e Rafael Leão. No caso do antigo capitão dos leões, a SAD exige um valor de 54,7 milhões. O guarda-redes rescindiu e assinou pelo Wolverhampton de Inglaterra.

Já quanto a Daniel Podence, o clube de Alvalade exige uma compensação superior a 60 milhões de euros, face à transferência do jogador para o Olympiacos da Grécia. O pedido de indemnização mais elevado exigido pelo Sporting diz respeito a Gelson Martins, num montante superior a 105 milhões de euros. O extremo internacional português reforçou em agosto o Atlético de Madrid.

Por fim, o nome de Rafael Leão também consta nesta lista de pedidos de indemnização. O emblema leonino exige uma indemnização ao jovem avançado de 390 mil euros na sequência da sua transferência para o Lille de França.

Por outro lado, o treinador sérvio de futebol Sinisa Mihajlovic exige uma indemnização de cerca de 11 milhões de euros à SAD do Sporting pela quebra unilateral do contrato, em 27 de junho de 2018.



Acompanhe a maratona eleitoral em Alvalade na TSF