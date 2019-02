O Sporting vai apresentar nos próximos dias um novo contrato a Bruno Fernandes, para estender a ligação do médio aos leões para lá do ano de 2023. A TSF sabe que a SAD leonina vai colocar em cima da mesa uma proposta de renovação que permite ao jogador aumentar o salário e que faz também subir a cláusula de rescisão.

Bruno Fernandes assinou pelo Sporting em julho depois de ter rescindido contrato na sequência do ataque à academia de Alcochete. No acordo assinado com a direção interina de Sousa Cintra, o internacional português ficou com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e o contrato válido até 2023.

Atualmente é o capitão de equipa e um dos médios mais concretizadores do futebol europeu: esta temporada já somou 21 golos, em 38 jogos pelos leões.