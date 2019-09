Sporting tentou Abel Ferreira, PAOK disse que não

© José Sena Goulão/Lusa

O treinador português Abel Ferreira é a prioridade do Sporting para assumir o banco leonino. Os leões já contactaram os gregos do PAOK que, sabe a TSF, rejeitaram a abordagem do clube leonino.

Em caso de falta de acordo, e para contratar Abel Ferreira, o Sporting tem de pagar os sete milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador português.

Esta investida pelo ex-técnico do Sporting de Braga significa que Leonel Pontes está perto de deixar de ser treinador do Sporting.

O principal alvo para o lugar, Abel Ferreira, rendeu 2,5 milhões de euros ao SC Braga, quando no início da temporada se transferiu para o PAOK. O português tem um contrato de três anos e aufere dois milhões de euros por época.

No clube grego, o antigo jogador do Sporting soma quatro vitórias em oito jogos. Falhou a qualificação para as competições europeias e, no campeonato, partilha a liderança com o Olympiakos de Pedro Martins.