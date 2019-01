Se a meia-final da Taça da Liga, disputada esta quarta-feira entre Sporting de Braga e Sporting for tão intensa quanto a desta terça-feira, entre Benfica e FC Porto, avizinha-se uma bela noite de futebol. Leões e "Gverreiros do Minho" medem força na segunda semifinal da competição e já há um dado certo: quem vencer a partida disputará o troféu e o título de #CampeãoDeInverno com o FC Porto.

Ainda havia quem procurasse o seu lugar nas bancadas da Pedreira quando Dyego Sousa aproveitou da melhor forma um erro monumental da defesa do Sporting. Os bracarenses soltaram um ataque pela direita mas a bola depressa chegou ao corredor contrário, onde estava João Novais. O médio português aproveitou uma excelente desmarcação de Dyego Sousa - Mathieu estava, também ele, à procura do seu lugar - para cruzar a bola. O ponta de lança brasileiro, sozinho e sem saltar, cabeceou a contar para o primeiro da noite.

Nem dois minutos passaram e Renan já sentia, de novo, um arrepio na espinha. Na sequência de um livre lateral para os bracarenses, a bola sobe em balão e acaba por apanhar toda a gente desprevenida. Tão desprevenida que Wilson Eduardo nem acreditou quando a bola lhe caiu nos pés a meros três ou quatro metros da linha de golo: o extremo acabou por ver a bola enrolar-se no pé esquerdo e não conseguiu desviá-la para a baliza, nem à primeira, nem à segunda. Se Keizer tivesse cabelo, tê-lo-ia já em pé.

Os leões foram, aos poucos, entrando no jogo, mas faltava decidir melhor. Luiz Phellype dava uma nova dinâmica ao ataque sportinguista, mas a defesa bracarense acabava por anular os ataques antes que pudessem criar perigo. Se o jogo corrido não estava a resultar, foi de bola parada que o Sporting chegou à igualdade.

Acuña bateu um pontapé de canto a partir da esquerda e Coates converteu uma autêntica "grande penalidade de cabeça". O central uruguaio saltou mais alto que os defesas bracarenses e mesmo em cima da marca de penálti, cabeceou para o canto superior da baliza de Marafona, fazendo o empate aos 37'.

Dyego Sousa marcou aos 3'.

Coates empatou a partida aos 37'.

Onze do Braga: Marafona, Goiano, Raúl Silva, Bruno Viana, Sequeira, Claudemir, João Novais, Esgaio, Ryller, Wilson Eduardo e Dyego Sousa

Onze do Sporting: Renan, Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña, Gudelj, Bruno Fernandes, Wendel, Nani, Raphinha e Luiz Phellype

Suplentes do Braga: Tiago Sá; Eduardo, Pablo, Murilo, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão.

Suplentes do Sporting: Salin; Jefferson, André Pinto, Diaby, Francisco Geraldes, Petrovic, Bas Dost.

O jogo é arbitrado por Manuel Oliveira, auxiliado por Tiago Leandro e Nélson Cunha. Luís Godinho será o VAR.

No jogo desta terça-feira, o FC Porto garantiu a presença na final da Taça da Liga com uma vitória por 3-1 sobre o Benfica.