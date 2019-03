Sporting vence a Taça de Portugal em futsal

O Sporting venceu este domingo a Taça de Portugal em futsal, depois de bater o Benfica nas grandes penalidades por 3-2. No final do prolongamento, lia-se 5-5 no marcador.

Em Gondomar, no intervalo do tempo regulamentar, o marcador assinalava um 3-2 a favor do Benfica. Tolrá, Robinho e Fernandinho tinham marcado para as águias na primeira parte, Dieguinho e Cardinal apontaram os golos do Sporting.

Na segunda parte, Roncaglio (guarda-redes) marcou para o Benfica, Cavinato e Merlim apontaram os golos do Sporting.

Com o jogo empatado a quatro bolas, foi preciso seguir para prolongamento. Fernandinho, para o Benfica, e um auto-golo de Henmi (Benfica) ditaram o 5-5 no final do tempo extra e a necessidade de recorrer a grandes penalidades.

A última edição do troféu tinha sido vencida pelo Sporting. Já as águias conquistaram o troféu pela última vez em 2016/2017.

O Sporting, tricampeão nacional, igualou o Benfica como recordista de títulos, ambos com sete troféus conquistados, impondo-se o rival lisboeta pela quarta vez em outros tantos encontros na final da competição, depois dos triunfos em 2005/06 (9-5), 2010/11 (3-2, após prolongamento) e 2015/16 (4-2)