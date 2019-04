Sporting vence Lodi e qualifica-se para as meias-finais da Liga Europeia de hóquei

Depois de já ter triunfado em Itália, por 5-3, o Sporting confirmou o apuramento para a 'final four', com golos de Toni Pérez, Ferrant Font (2), Henrique Magalhães (2), Raul Marin, Pedro Gil e Gonzalo Romero, com Andrea Malagoli e Domenico Illuzzi a reduzirem para o Lodi.

PUB

Nas meias-finais, o Sporting vai defrontar o Benfica ou a Oliveirense, que se defrontam hoje no pavilhão da Luz, com os 'encarnados' a defenderem uma vantagem de 2-1.