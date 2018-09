Presidente da FPF felicita Frederico Varandas

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou Frederico Varandas pela sua eleição como novo presidente do Sporting Clube de Portugal.

Numa nota colocada no site oficial na FPF, o presidente do organismo saúda Frederico Varandas e deseja-lhe "as maiores felicidades, quer pessoais, quer profissionais, para o mandato", que começará a cumprir na próxima segunda-feira, data da tomada de posse dos novos órgãos eleitos do clube de Alvalade.

Frederico Varandas foi eleito o 43.º presidente do Sporting, nas eleições ocorridas no sábado, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em 23 de junho.

O médico, de 38 anos, foi eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhado as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011, sendo ainda proprietário de uma clínica de recuperação física.

Frederico Varandas recebeu 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra os 36,84% (9.735) alcançados por João Benedito. José Maria Ricciardi teve 14,55% dos votos, superando as listas encabeçadas por José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Foram ainda registados 2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.