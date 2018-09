Frederico Varandas toma posse ainda este domingo

Frederico Varandas vai ser empossado presidente do Sporting este domingo, às 19h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sequência da eleição ocorrida no sábado, disse à Lusa fonte da candidatura.

A cerimónia, que vai decorrer no Auditório Artur Agostinho, estava prevista para segunda-feira às 19h00.

Além de Frederico Varandas, vão ser ainda empossados o advogado Rogério Alves, como presidente da Mesa da Assembleia Geral, e o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto, para a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.

O médico, de 38 anos, foi eleito 43.º presidente do Sporting para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, com 42,32% dos votos, contra 36,84 de João Benedito, que teve mais votantes (9.735 contra 8.717).

O ato eleitoral de sábado foi o que teve maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.