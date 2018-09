Direto: Dyego Sousa dá vantagem aos Braga. SC Braga 1 - 0 Sporting (2.ª parte)

Início de jogo muito animado na Pedreira, com ambas as equipas a chegar rapidamente com perigo às balizas contrárias.

Do lado dos bracarenses, o jovem Tiago Sá, que assumiu a titularidade desde a lesão da habitual primeira escolha - o brasileiro Matheus - teve um momento de calafrio após um cruzamento feito a partir da direita do ataque sportinguista.

O perigo acabou por passar, mas não sem que Tiago Sá suspirasse de alívio.

Aos 15 minutos, a prova de que em poucos segundos o ataque de uma equipa pode tornar-se num contra-ataque perigoso da outra. Wilson Eduardo avançava pela esquerda quando, ao entrar na área sportinguista, se atrapalhou com a bola, não conseguindo rematar. Pouco segundos depois, era Raphinha quem se aproximava da área bracarense para soltar uma "bomba" que passou pouco por cima da baliza dos anfitriões.

O jogo acalmou nos minutos seguintes, já com as equipas mais encaixadas e, acima de tudo, prevenidas para o perigo que os adversários poderiam representar.

Ao intervalo, registava-se uma igualdade a zero golos e há um dito popular que parece encaixar que nem uma luva: muita parra, pouca uva.

Foi preciso esperar até aos 67 minutos para que, finalmente, se visse um golo em Braga. E foi a equipa da casa a marcá-lo.

Dyego Sousa foi quem indicou o caminho da baliza às hostes bracarenses. O ponta de lança brasileiro encontrou espaço no centro da área, depois de um cruzamento rasteiro vindo da esquerda e, com um toque algo subtil na bola, desviou-a para a baliza do Sporting. Salin estava batido.

Apesar do golo, o jogo manteve-se com a mesma toada: muitos remates, muita intensidade a meio-campo e o suspeito do costume quase a resolver.

Aos 87 minutos, Jovane Cabral fez uma diagonal que arrastou quase toda a defesa do SC Braga. Valeu aos arsenalistas a defesa de Tiago Sá, que revelou ser a verdadeira "última barreira" entre os pés de Jovane e o golo do empate.

O Sporting de Braga recebe o Sporting esta segunda-feira, num jogo que fecha a quinta jornada da I Liga Portuguesa. Os bracarenses são, à partida para este jogo, terceiros classificados da liga, em igualdade pontual (10 pontos) com o Sporting.

Ambas as equipas têm três vitórias e um empate até ao momento: os bracarenses perderam os primeiros pontos frente ao Santa Clara (3-3), ao passo que os verde e brancos tiveram o (até agora) único empate da Liga frente ao Benfica (1-1).

Onze do Sporting de Braga: Tiago Sá, Goiano, Bruno Viana, Pablo, Sequeira, Esgaio, João Novais, Claudemir, Ricardo Horta, Wilson Eduardo e Dyego Sousa.

Onze do Sporting: Salin, Ristovski, Coates, André Pinto, Acuña, Gudelj, Battaglia, Bruno Fernandes, Raphinha, Nani e Montero.

No banco de suplentes bracarense sentam-se Marafona, Lucas, Eduardo, Murilo, Paulinho, Fábio Martins e Fransérgio.

O banco de suplentes do Sporting CP é composto por Renan, Marcelo, Jefferson, Diaby, Petrovic, Castaignos e Jovane.

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, auxiliado por Rui Licínio e Bruno Rodrigues. Fábio Veríssimo e Pedro Martins estão no VAR.