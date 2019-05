Sub-20 portugueses eliminados do Mundial após empate com a África do Sul

© EPA

A seleção nacional sub-20 ficou hoje fora do Mundial da categoria ao empatar com a África do Sul a uma bola. Depois da derrota com a Argentina por 2-0, os portugueses precisavam de vencer ou empatar 2-2 para continuar em prova.

Pub Pub

Os portugueses colocaram-se em vantagem à passagem do minuto 19, por intermédio de Rafael Leão.

Aos 53 minutos, Thabiso Monyane empatou a partida através de uma grande penalidade.

Jota ainda falhou um penálti aos 60 minutos de jogo.

Em caso de empate da seleção portuguesa, a Coreia do Sul precisava de perder com a Argentina para que o percurso português não fiecasse por aqui, mas a vitória dos asiáticos por 2-1 acabou por ditar a saída de cena de Portugal.