Suíça leva a melhor sobre os EUA. Federer vence Serena Williams em duelo de titãs

Roger Federer venceu Serena Williams no jogo de pares misto do grupo B da Taça Hopman, na Austrália. A Suíça levou a melhor sobre os Estados Unidos num encontro que foi um verdadeiro duelo de titãs.



Federer, ao lado de Belinda Bencic, derrotou a equipa americana composta por Serena Williams e Frances Tiafoe, por 2-0, com parciais de 4-2 e 4-3, com 5-3 no tiebreak.

Foi a primeira vez que os dois melhores jogadores de ténis das últimas décadas estiveram frente a frente.



A dupla cumprimentou-se na entrevista pós-jogo, pouco tempo antes de os jogadores registarem o momento icónico na fotografia que a Taça Hopman descreveu como "a maior selfie de todos os tempos".