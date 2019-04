Superliga Europeia? Proença teme que não haja equipas portuguesas na competição

Pedro Proença defende que a criação de uma Superliga Europeia vai prejudicar o futebol português. O presidente da Liga está preocupado com a possibilidade de nenhum clube português vir a integrar essa competição que ainda está em equação no futebol europeu.

PUB

"Com a possibilidade que se discute de haver uma Superliga Europeia, tenho dúvidas que alguma das equipas portuguesas possa estar incluída nesse grupo. E, se isso não acontecer, terá impactos significativos no futebol nacional. Temos de perceber muito bem o modelo, a forma como todos estarão envolvidos e como as receitas serão distribuídas pelos clubes, não são aqueles que participam de forma direta, mas também no efeito solidário, porque é uma verba muito importante para a maioria dos clubes portugueses", afirmou Pedro Proença, após uma reunião da Associação Europeia de Clubes esta manhã, em Lisboa.

O presidente da Liga salientou que a proteção às ligas nacionais é "absolutamente fundamental", pois "é fomentando as ligas nacionais que podemos ter boas competições internacionais". Pedro Proença adiantou que "foi uma reunião muito impactante, sobre os novos desafios que se criam no novo ciclo das competições organizadas pela UEFA e pela FIFA".

"Há uma preocupação das ligas pela forma como estas novas competições podem ter impacto nas competições nacionais, não só os novos formatos e como podem ocupar alguns dos espaços preenchidos pelas competições nacionais, mas também o efeito que poderá ter esta nova forma distribuição de receitas e os gaps que pode criar entre os clubes quem mais ganham e aqueles que menos ganham", realça.

A UEFA está a estudar a hipótese de passar os jogos da Liga dos Campeões para o fim de semana, uma medida que Pedro Proença considera inconveniente para as ligas nacionais: "É um espaço vital para o desenvolvimento do futebol nacional. Parece desajustado e em nada iria beneficiar o futebol português. Somos absolutamente contra. Temos de encontrar pontos de equilíbrio", frisou.

Por agora, ficou agendada uma reunião das ligas com o Comité Executivo da UEFA para 8 de maio, em Nyon, na Suíça.