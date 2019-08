"Supertaça? É apenas um jogo. Temos uma longa caminhada pela frente"

Benfica's head coach Bruno Lage reacts before a friendly match against Anderlecht at Luz Stadium, in Lisbon, Portugal, 10 July 2019. MARIO CRUZ/LUSA © LUSA

Bruno Lage afirma que o primeiro objetivo está fechado: "Cumprimos o que idealizávamos, que era aproximarmo-nos o mais rápido possível da imagem do ano passado."

O treinador do Benfica admite que está "muito satisfeito" com o resultado conquistado na Supertaça, mas recorda que o "mais importante era dar uma imagem do trabalho" que está a ser feito.

Além do resultado e do título, Lage explica que está "feliz pela forma como a equipa jogou e pressionou do primeiro ao último minuto".

"É apenas um jogo. Temos uma longa caminhada pela frente. O facto de jogarmos desta maneira e ir conquistando pontos é que nos pode dar a garantia de algo. Vencer o campeonato no ano passado foi muito bom, começar a época da forma como começámos é gratificante. Termina agora a pré-época, com um título conquistado, e começa uma maratona de três competições em que o Benfica tem enorme ambição: campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal, assim como a participação na Liga dos Campeões, que tem de ser ao nível da nossa grandeza", explicou o treinador.

Lage fala em "30 minutos muito fortes", em que a equipa da Luz mudou a forma de pressionar para "surpreender o Sporting".