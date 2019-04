PUB

Sturgeon inaugurou o marcador de cabeça.

O Benfica está proibido de ceder pontos em casa do Feirense, sob pena de ver o FC Porto ficar isolado na liderança da I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Os 'encarnados' arrancaram para esta jornada da frente do campeonato com os mesmos 66 pontos, mas com vantagem na diferença dos golos marcados e sofridos, mas já viram o FC Porto destacar-se, depois de os 'dragões' terem vencido (2-0) na sexta-feira, na receção ao Boavista.

Onze do Feirense: Onze do Feirense: Caio Secco; Edson Farias, Briseño, Bruno Nascimento e Vítor Bruno; Aly Ghazal e Babanco; Sturgeon, Tiago Silva e Luís Machado; João Silva.

Suplentes do Feirense: André Moreira; Tiago Gomes, Marco Soares, Stivan Petkov, Valência, Edinho e Ofori.

Onze do Benfica: Odysseas Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Samaris,Taarabt e Florentino; João Félix e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Svilar; Corchia, Krovinovic, Gedson, Jonas, Cervi e Zivkovic.