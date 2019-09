Taça da Liga: grupo do Sporting é o único que só tem equipas da 1.ª divisão

© pixabay

O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga decorreu esta terça-feira na Cidade do Futebol e ditou que o Sporting ficasse no único grupo constituído exclusivamente por equipas que militam na Primeira Liga. Os leões vão defender o título no Grupo C, com Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente.

No grupo A, destaque para o embate entre SC Braga e Marítimo. O Benfica tem, no grupo B, os "Vitórias" pela frente.

Já o FC Porto, sorteado no Grupo D, acaba por ficar colocado com dois clubes da Segunda Liga: Chaves e Casa Pia.

Grupo A: SC Braga, Marítimo, Paços de Ferreira, Penafiel

Grupo B: Benfica, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, Sporting da Covilhã

Grupo C: Sporting, Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente

Grupo D: FC Porto, Santa Clara, Chaves, Casa Pia

Os primeiros classificados de cada grupo passam às meias-finais. O vencedor do grupo B defronta o do grupo, pelo que pode haver Clássico nas meias-finais.