João Sousa abre eliminatória com Ucrânia frente a Marchenko

O tenista João Sousa vai defrontar Illya Marchenko no primeiro encontro entre Portugal e Ucrânia, da primeira eliminatória do 'play off' do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, a decorrer sexta-feira e sábado.

O vimaranense, que esta semana subiu ao 49.º do 'ranking' ATP, na sequência dos oitavos de final no US Open, vai jogar frente o encontro de singulares frente a Marchenko, antigo top-50 e atual 337.º ATP, no piso rápido do Campa Tennis Club, assim ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

O segundo encontro de singulares será disputado por Pedro Sousa, número dois nacional e 144.º ATP, e o número um ucraniano, Sergiy Stakhovsky (142.º), que em julho se impôs a João Sousa na primeira ronda de Wimbledon.

Para o encontro de pares no sábado, o capitão Nuno Marques elegeu João Sousa e Gastão Elias (154.º) que vão medir forças com Sergiy Stakhovsky e Denys Molchanov, número 77 da hierarquia mundial de pares. João Domingues é o quarto jogador da seleção nacional.

Em declarações à TSF, o selecionador, Nuno Marques acredita numa boa prestação de Portugal.

Depois de ter sido beneficiada com um 'bye' na primeira ronda e ter cedido perante a Suécia (3-2), na segunda jornada em abril, Portugal vai agora disputar com a Ucrânia a permanência no Grupo I da Zona Europa/África.

A equipa vencedora garante automaticamente a permanência no Grupo I, enquanto a seleção derrotada terá ainda mais uma ronda de 'play off', diante da África do Sul, para tentar evitar a descida de Divisão.