Sérgio Conceição perde novamente nos penáltis

Oeiras, 25/05/2019 - O Sporting Clube de Portugal recebeu esta tarde o Futebol Clube do Porto no Estádio Nacional em Oeiras, em jogo a contar para a final da Taça de Portugal 2018/19. Sérgio Conceição ( Pedro Rocha / Global Imagens ) © Pedro Rocha / Global Imagens

Lusa Por 26 Maio, 2019 • 00:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não conseguiu contrariar a tendência, e à terceira tentativa voltou a perder uma taça frente ao Sporting nas grandes penalidades, a segunda no Estádio Nacional.

Pub Pub

Depois de ter perdido uma anterior Taça de Portugal, quando ainda treinava o Sporting de Braga, e uma Taça da Liga, já ao serviço do FC Porto, o treinador voltou hoje a 'cair' na marca dos 11 metros, e sempre frente ao mesmo rival, o Sporting.

No percurso do treinador dos 'dragões' estão também duas meias-finais, uma da Taça da Liga e outra da Taça de Portugal, perdidas no desempate por grandes penalidades, na última época e igualmente com os 'leões'.

Em 2014/15, quando representava o Sporting de Braga, Sérgio Conceição, perdeu na final da Taça de Portugal com o Sporting, num jogo que os bracarenses estiveram a vencer por 2-0, e os 'leões' igualaram já nos descontos, por Montero, aos 90+3.

No final dessa época, Conceição deixou o Sporting de Braga e rumou ao Vitória de Guimarães, ainda antes treinar uma época os franceses do Nantes, até regressar em 2017/18 a Portugal para assumir o FC Porto, no qual voltou a estar nas grandes decisões.

E foi já pelos 'dragões' que os 'clássicos' foram uma realidade, não só no campeonato, mas também nas Taças, com a 'sorte' a colocar o FC Porto e Sporting frente a frente, uma vez numa final, já este ano na Taça da Liga, e as outras em meias-finais.

Na sua época de estreia nos portistas, em 2017/18, o técnico foi primeiro afastado nas meias-finais da Taça da Liga disputadas em Braga, ao empatar com o Sporting sem golos e perder nos penáltis (4-3), e depois nas 'meias' da Taça de Portugal, com a eliminatória, a duas mãos, a ser igualada no segundo jogo (1-0 no Dragão e em Alvalade, com 5-4 no desempate).

Derrotas que abriram o caminho para duas finais do Sporting, treinado por Jorge Jesus, com os 'leões' a conquistarem a Taça da Liga frente ao Vitória de Setúbal (1-1, 5-4 nos penáltis), e a perderem na final da Taça de Portugal com o Desportivo das Aves (2-1).

Já esta temporada, Sérgio Conceição teve a sua segunda final frente ao Sporting - e o quarto jogo com necessidade de desempate por penalidades - e, uma vez mais, voltou a ver a sua equipa a perder, numa inédita final da Taça da Liga, disputada em Braga.

Fernando Andrade tinha marcado para os 'dragões', mas, tal como na primeira final de Conceição, o Sporting 'forçou' os penáltis ao marcar já nos descontos, agora por Bas Dost (90+3).

Hoje, no Jamor, foi Sérgio Conceição que viu o FC Porto arrancar a igualdade a 2-2 nos descontos do prolongamento, num cabeceamento de Felipe (120+1 minutos), mas nos penáltis, já depois de terem sido marcados os cinco primeiros, com duas bolas na trave para cada lado, Fernando Andrade viu Renan defender, e Luiz Phellype fez o 5-4.