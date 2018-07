Talisca chegou, assistiu, e marcou três vezes na China

O médio brasileiro Talisca estreou-se no futebol chinês com três golos pelo Guangzhou Evergrande. Emprestado pelo Benfica, o avançado assistiu ainda para o primeiro golo do clube campeão chinês, na vitória por 4-0 sobre o Guizhou Zhicheng.

Aos 29 minutos, Talisca respondeu de cabeça a um pontapé de canto. No segundo tempo num remate cruzado à entrada da área e de livre direito, completou a sequência de três golos no primeiro jogo pelos chineses.

Orientado pelo antigo Bola de Ouro, Fabio Cannavaro, o Guangzhou contou ainda com Paulinho, ex-Barcelona, no jogo de estreia no campeonato.

O Guangzhou Evergrande venceu as últimas sete edições da liga chinesa.