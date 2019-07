"Também gostava que os grandes jogadores aparecessem." Palavra de campeão

Por Miguel Midões 19 Julho, 2019 • 18:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Habitualmente é no Luso, no concelho da Mealhada, que a seleção nacional de hóquei patins faz os estágios de preparação para as competições europeias e mundiais. Por isso mesmo, jovens de todo o país, inscritos neste campo de férias, já tinham tido oportunidade de treinar com os melhores do país, antes da partida para Barcelona, onde decorreu o mundial da modalidade.

Pub Pub

Partilhar vivências, explicar o que correu bem e o que correu mal no mundial de Hóquei Patins, foi o que ambos os jogadores fizeram na abertura dos treinos do último dia deste campo de férias.

Pub Pub

Ouça a reportagem no HCM com jogadores da seleção 00:00 00:00

A vinda do campeão do mundo Jorge Silva às "Férias OK" do Hóquei Clube da Mealhada (HCM) estava prometida ainda antes do Mundial em Espanha. Apareceu para transmitir vivências e a paixão pelo hóquei patins, o desporto que mais troféus deu a Portugal.

Jorge Silva, questionado pelos jovens, explicou o que foi mais difícil no mundial deste ano e explicou que se o jogo que deu o título foi o que soube melhor, há outro que não lhe fica nada atrás, sobretudo na parte final. Trata-se da "dura partida" contra a Espanha.

Prometida neste campo de férias desde o início estava a presença da capitã da seleção feminina de hóquei patins e jogadora do Benfica, Marlene Sousa. Quanto à prestação da seleção feminina no mundial, e confrontada pela curiosidade dos mais novos, a capitã explica que o que pode ter falhado foi a finalização.

Marlene Sousa e Jorge Silva, jogadores da seleção nacional a partilharem com jovens hoquistas que chegar a jogador da selecção é real e que ser campeão do mundo é possível.

Todos os anos, o HCM leva à Mealhada nomes grandes do hóquei nacional.

Este ano não foi exceção. O encerramento do campo de férias OK é hoje com o campeão do mundo Jorge Silva e com a capitã da seleção nacional Marlene Sousa.

Mas ao longo do mês de julho, pelo pavilhão do HCM na Mealhada passaram nomes do hóquei nacional como: Daniel Oliveira (Poka), jogador do campeão Nacional, Futebol Clube do Porto, Alvarinho, jogador do Sporting, emprestado ao Barcelos, e Reinaldo Ventura, a jogar em Itália.

Ainda os treinadores Tiago Sousa, Vitor Pereira, entre outros.