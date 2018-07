"Temos de acabar com alguma polémica e recados que rivais mandam"

Sérgio Conceição acredita que o jogo com o Newcastle foi um "bom ensaio" para o fim da pré-temporada, numa altura em que admite que os jogadores "têm vindo a assimilar" o que se pretende.

Em relação às declarações que proferiu após o jogo com o Portimonense, quando disse que alguns jogadores não tinha espaço na equipa, o treinador dos dragões foi perentório: "Acho que não há nenhum treinador do mundo que esteja satisfeito". Desta forma, não deixou de frisar que para si "os jogadores que valem milhões são os que estão no FC Porto", mas garantiu que há uma "sintonia" com a direção que permite reforçar o plantel se necessário.

"Há uma sintonia e uma comunicação diária entre mim e o presidente no sentido de, se for necessário, reforçarmos a equipa", esclareceu.

"Temos de acabar um bocadinho com, umas vezes por conveniência dos rivais, alguma polémica e alguns recados que mandam para a imprensa. Eu tenho alguma experiência disto, o nosso presidente também. Não vou apagar o que disse nem as dispensas. Eu acho que é normal regressarem jogadores ao FC Porto e eu avaliar se têm espaço ou não neste momento", frisou ainda o técnico dos azuis e brancos.