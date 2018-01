Andy Murray falha Open da Austrália

O antigo "número um" mundial do ténis Andy Murray, ausente do circuito ATP desde julho passado, anunciou esta quinta-feira que vai desistir do Open da Austrália, por não ter recuperado de uma lesão na anca direita.

"Infelizmente não vou jogar em Melbourne este ano, porque ainda não estou suficientemente preparado para competir", declarou Murray, em comunicado.

"Espero poder voltar a jogar em breve", acrescentou o tenista britânico, adiantando que ia estudar "todas as opções" para tratar a lesão.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

A organização confirmou que o tenista, por cinco vezes finalista do Open da Austrália, não vai participar no primeiro Grand Slam da época, com início a 15 de janeiro.

Na terça-feira, Murray declarou que ia falhar o torneio de Brisbane, depois de, em setembro, ter indicado que não jogaria mais até final do ano devido à lesão na anca. Neste momento, o escocês ocupa o 16.º lugar no 'ranking' ATP.