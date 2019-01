Terminaram as buscas pelo avião que transportava Emiliano Sala

A polícia de Guernsey encerrou esta quinta-feira as buscas pelo avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala. As autoridades consideram "remotas" as possibilidades de ambos os ocupantes do aparelho terem sobrevivido a uma eventual queda no mar.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi - Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 de janeiro de 2019

Na segunda-feira, o avião privado, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, em que seguiam o avançado Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson desapareceu pelas 20:00 dos radares, quando fazia o percurso entre Nantes e Cardiff, durante a travessia do Canal da Mancha.

O jogador, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.

Na carreira, Emiliano Sala chegou a representar os portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.