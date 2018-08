Ronaldo não ganhou. O Melhor Jogador do Ano é Luka Modric

Luka Modric venceu esta quinta-feira, pela primeira vez, o prémio The Best, atribuído pela UEFA para distinguir o melhor jogador da Europa.

Com a concorrência de Salah, revelação egípcia do Liverpool, e Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, foi o médio croata quem conquistou o prémio.

No fórum Grimaldi, o capitão da seleção croata recebeu o prémio, alcançado depois de na época passada vencer o Mundial de Clubes e a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Foi também o melhor jogador do Mundial.

No futebol feminino, a melhor jogadora do Ano é a dinamarquesa Pernille Harder. A atacante do Wolfsburgo, de 25 anos, foi bicampeã alemã na temporada passada e finalista vencida da Liga dos Campeões , onde marcou o golo solitário (93') na derrota das alemães por 1-4, frente às francesas do Lyon.

A cerimónia distinguiu também os melhores jogadores em cada posição:

Melhor Guarda-redes do Ano - Keylor Navas (Real Madrid)

Melhor Defesa do Ano - Sergio Ramos (Real Madrid)

Melhor Médio do Ano - Luka Modric (Real Madrid)

Melhor Avançado do Ano - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

