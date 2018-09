Tiger Woods regressa às vitórias cinco anos depois

O norte-americano Tiger Woods acabou hoje com uma 'seca' de cinco anos, mais precisamente 1.876 dias, sem vencer qualquer torneio, ao conquistar o Tour Championship, prova que encerra a época do PGA Tour, o circuito norte-americano de golfe.

Em Atlanta, numa prova para os primeiros 30 da FedEx Cup, conquistada pelo inglês Justin Rose, Woods liderou praticamente do primeiro ao 72.º buraco, acabando com duas pancadas de avanço sobre o compatriota Billy Horschel.

"Provei que posso jogar a este nível e espero voltar a vencer", disse Tiger, selada a 80.ª vitória no PGA Tour, reconhecendo que "foi difícil conter as lágrimas no último buraco", face ao aproximar de uma vitória que se perfilava desde o início do dia.

O jogador de 42 anos, que não conquistava um torneio desde o Bridgestone Invitational de 2013 e, pelo meio, foi sujeito a várias operações às costas, começou o dia com um 'birdie' (uma pancada abaixo do par) e esteve sempre no controlo da prova.

Nos segundos nove buracos do dia, já depois de Billy Horschel ter fechado a sua participação, Woods ainda 'tremeu', com três 'bogeys' (uma pancada acima do par), nos buracos 10, 15 e 16, intervalos por um 'birdie', no 13, mas segurou o triunfo, com o par no 18, perante uma multidão em 'loucura'.

O ex-lider do 'ranking' mundial e vencedor de 14 'majors' fechou o dia com 71 pancadas (uma acima do par), o seu pior registo dos quatro dias, depois de 65+68+65, para um total de 269 pancadas (11 abaixo do par), contra 271 de Horschel.

O também norte-americano Dustin Johnson acabou em terceiro, com 273 pancadas (sete abaixo do par), enquanto Justin Rose ficou entre os quartos, com 274, o suficiente para conquistar a FedEx Cup, com Tiger Woods ainda a ser segundo.

Com o triunfo de hoje, Woods está apenas a dois triunfos de Sam Snead, o jogador com mais triunfos (82) no PGA Tour.