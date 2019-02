Tom Brady faz história e as cheerleaders também. Veja as imagens do Super Bowl

Os New England Patriots venceram, este domingo, os Los Angeles Tams por 13-3, conseguindo somar o sexto triunfo no campeonato de futebol americano Super Bowl.

Na 53ª edição, o conjunto do treinador Bill Belichick e do quarterback Tom Brady repetiu os triunfos de 2002, 2004, 2005, 2015 e 2017, no Super Bowl com menos pontos da história da NFL.