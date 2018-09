Torres Pereira em transição tranquila e pede margem de manobra para a direção

Os primeiros dias de trabalho com a nova direção serviram para dar a conhecer o ponto de situação sobre vários dossiers. Depois das primeiras reuniões de transição, o ex-presidente da Comissão de Gestão do Sporting, Artur Torres Pereira, revela à TSF que devem acontecer ainda outras reuniões "setoriais", depois de uma primeira abordagem com a nova liderança do clube, encabeçada por Frederico Varandas.

"Já tivemos uma reunião como o novo conselho diretivo do Sporting em que entregamos o nosso relatório de gestão", explica Torres Pereira. Nesse relatório Identificados os problemas e possíveis soluções para diversos setores de atividade do Sporting.

Entre as prioridades está a atual situação do futebol profissional e a satisfação de uma das maiores ambições dos adeptos. "A prioridade maior é o trabalho na equipa de futebol. Queremos que a trajetória seja sustentada - quatro jornadas, três vitórias e um empate na Luz e que a equipa continue a ganhar cada vez mais e, como dizia o corrigível otimista Sousa Cintra, ser campeões já este ano, finalmente."

Mas para isso há mudanças a executar. "O futebol tem outros problemas: a academia, as áreas de formação. Mas estamos cientes de que a nova direção saberá dar resposta", resume o antigo responsável do Sporting.

Primeiros resultados da auditoria forense em dezembro

Sobre a auditoria forense que está em marcha para conhecer a realidade do clube, Torres Pereira revela que os resultados podem ser conhecidos no final do ano. A auditoria demorou algum tempo a ser preparada, explica.

Do tempo de selecionar um auditor - neste caso a escolha foi uma empresa internacional -, até aos relatórios preliminares, que devem estar concluídos "no início de dezembro". Por isso, Torres Pereira apela à tranquilidade até que os resultados sejam conhecidos, referindo que a nova direção do clube está a par da demora e dos prazos do processo.

Enterrar o machado de guerra

Sobre a polémica em redor de Bruno de Carvalho, Torres Pereira, admite que o ex-presidente deve ser expulso de sócio, e pede agora tranquilidade para a direção de Frederico Varandas.

"Espero sinceramente que todos os sportinguistas garantam o espaço necessário para a nova direção".