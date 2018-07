Omar Fraile cumpre sonho de criança e vence a 14ª etapa da Volta a França

O espanhol Omar Fraile (Astana) cumpriu hoje um "sonho de criança" ao vencer, logo no ano de estreia, a 14ª etapa da Volta a França em bicicleta, num dia que o galês Geraint Thomas (Sky) manteve a camisola amarela.

Fraile, de 28 anos, superiorizou-se nos metros finais ao belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), que assumiu o comando a 35 quilómetros da meta, acabando por não aguentar nos metros finais.

O espanhol cumpriu os 188 quilómetros, que ligaram Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende, em 04.41,57 horas e com seis segundos de vantagem sobre francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), segundo classificado, que superou perto do fim Jasper Stuyven, que ficou em terceiro.

"Vencer uma etapa do Tour era o meu sonho desde criança. Consegui logo no meu ano de estreia. Acabei morto. Sabia que, caso a etapa tivesse mais 300 metros, iria perder o primeiro lugar para o Julien Alaphilippe. Foi incrível. Correu tudo na perfeição", disse Fraile.

A cerca de 20 minutos do espanhol terminou o pelotão, em que estava incluindo Geraint Thomas (Sky), que fez o suficiente para terminar mais um dia vestido de amarelo, agora com 1,39 minutos de vantagem sobre o seu colega de equipa, o britânico Christopher Froome, que também cruzou a meta no mesmo grupo.

"Eu vivo o Tour dia a dia. A minha preocupação é apenas o dia seguinte. Não penso se vou ganhar ou não. Ficarei feliz se ganhar claro. É a primeira vez que tenho a camisola amarela. Sinceramente, não sei como vai ser a terceira semana, se vou ser capaz de aguentar ou não. Mas, penso que todos os meus rivais também estão um pouco no escuro sobre isso", disse o ciclista galês.

No domingo disputa-se a 15.ª etapa, entre Millau e Carcassonne, numa distância de 181,5 quilómetros, antes de na segunda-feira ter lugar o segundo dia de descanso da prova.