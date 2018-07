Sagan vence pela terceira vez e Thomas mantém-se na liderança

O eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) venceu, esta sexta-feira, ao 'sprint' a 13.ª etapa da Volta a França em bicicleta, que ligou Bourg d'Oisans a Valence, com o britânico Geraint Thomas (Sky) a manter-se na liderança.

Para conquistar a sua terceira vitória no Tour deste ano, o campeão do mundo gastou 3:45.55 horas para cumprir os 169,5 quilómetros, o mesmo tempo do norueguês Alexander Kristoff (UAE-Emirates) e do francês Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

Na geral, Geraint Thomas mantém a liderança, com 1.39 minutos de avanço sobre o britânico Chris Froome (Sky), vencedor das últimas três edições, e 1.50 sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb).

No sábado disputa-se a quarta etapa, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Mende (188 quilómetros), com uma subida de segunda categoria a menos de dois quilómetros da meta.