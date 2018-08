Trabalhadores vão a jogo pela unificação das Coreias

Entraram em campo para representar países diferentes mas o objetivo destes jogos de futebol era bem claro: a demonstração de que Coreia do Norte e Coreia do Sul podem unir-se. O futebol foi o elo de ligação entre os dois países e as três uniões de trabalhadores que entraram em campo em Seoul, em frente a 20 mil espetadores.

O primeiro jogo foi disputado entre membros sul-coreanos da Federação Coreana de Uniões Sindicais (FCUS) e trabalhadores da construção civil norte-coreana, membros da Federação-Geral Coreana de Uniões Sindicais (FGCUS). Foram os do norte quem levou a melhor: venceram por 3-1.

A vitória voltou a sorrir aos norte-coreanos, que no jogo seguinte venceram por 2-0.​​ Desta vez, quem representou a Coreia do Norte foram trabalhadores da indústria elétrica, pertencentes à FGCUS, que defrontaram membros sul-coreanos da Confederação Coreana de Uniões Sindicais.

Nas bancadas, a satisfação era geral, independentemente de quem vencia. Ouvia-se "Tong-il Joguk", um grito de apelo que pode ser traduzido como "terra-mãe unida". A acompanhar os gritos, e também nas bancadas, estavam várias bandeiras com a representação do mapa das Coreias unificadas, bem como um mosaico feito com recurso a cartolinas onde se lia "Somos uma".

O encontro assinalou a primeira manifestação civil pública da Declaração de Panmunjom, assinada na Cimeira das Coreias, a 27 de abril de 2018.