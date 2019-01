Treinador que levou o Desportivo das Aves à conquista da Taça deixa o clube

José Mota já não é treinador do Desportivo das Aves. Fonte do clube avense confirmou à TSF a saída do técnico.

O técnico de 54 anos, deixa o clube depois da derrota nos quartos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Sporting de Braga - uma competição que o treinador venceu, com o Desportivo das Aves, na última temporada, depois de derrotar o Sporting.

Contactado pela TSF, José Mota não quis comentar a decisão.

Ao que a TSF apurou, Augusto Inácio é um forte candidato para suceder a José Mota no cargo de treinador dos detentores da Taça de Portugal.