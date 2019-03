"Tudo mudou para Samaris. Lage consegue tirar o que quer dos jogadores"

O grego Kostas Katsouranis, que representou o Benfica entre 2006 e 2009, afirma que a carreira de Andreas Samaris mudou com a chegada de Bruno Lage à equipa principal das águias.

Em entrevista à TSF, o antigo jogador dos encarnados, compatriota de Samaris, salienta que as mais recentes exibições do médio do Benfica estão relacionadas com a forma como Bruno Lage lida com os jogadores.

"Nos últimos 10 jogos tudo mudou para o Samaris e para a sua carreira. O treinador é muito importante para ele. Este novo treinador é muito inteligente porque consegue tirar o que quer dos jogadores. Deu confiança e responsabilidade ao Samaris, que compreende exatamente o que o treinador quer", atira Katsouranis, acrescentando que a forma como Bruno Lage trata os jogadores "é melhor para a equipa".

O antigo internacional helénico, que jogou três temporadas nos encarnados, considera que "este Benfica da segunda volta do campeonato está muito diferente do Benfica da primeira volta" e "tudo tem a ver com o treinador, que sabe como 'jogar' com os jogadores, jogar 'mind-games'", diz o grego.

Kostas Katsouranis confessa ainda que o Benfica deve renovar contrato com Samaris, isto depois de nos últimos dias a imprensa desportiva avançar que Luís Filipe Vieira decidiu tomar conta do processo de renovação do jogador, que termina a ligação com o clube da Luz no final da temporada: "O Samaris merece um novo e bom contrato com o Benfica e merece terminar a carreira no Benfica. Merece renovar porque, apesar de no principio da época não ter jogado e ter ficado fora dos inscritos na Liga dos Campeões, sem razão nenhuma no meu ponto de vista - porque o Samaris é bom jogador - não criou problemas, trabalhou e não disse nada. E depois o novo treinador deu-lhe uma nova oportunidade para jogar. E o Samaris estava lá como grande profissional que é."

Quanto às últimas boas exibições de Samaris no meio-campo do Benfica, Katsouranis frisa que "não é uma novidade, pois a qualidade já lá estava há muitos anos. O Samaris provou que é um grande jogador e tem um caráter muito forte".

Samaris tem feito dupla de meio campo com Gabriel e aproveitou a lesão de Fejsa para renascer no Benfica, agora com a liderança técnica de Bruno Lage.