Ucrânia e Coreia do Sul vão disputar a final do mundial sub-20

TSF/Lusa Por 11 Junho, 2019 • 21:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Coreia do Sul e a Ucrânia apuraram-se hoje para a final do Campeonato do Mundo de sub-20 em futebol, que decorre na Polónia.

Pub Pub

Os asiáticos venceram o Equador por 1-0, com um golo de Choi Jun, aos 39 minutos. Com esta vitória, os coreanos melhoraram, desde já, a sua melhor prestação de sempre, depois do quarto lugar em 1983, no México.

Já a Ucrânia derrotou na outra meia-final a Itália, igualmente por 1-0, agendando assim uma final inédita para este sábado.

Um golo de Buletsa, aos 65 minutos, permitiu aos ucranianos assegurar pela primeira vez no seu historial a presença na final da prova, seleção que nunca tinha passado dos oitavos de final nas três edições anteriores em que participou, enquanto a Itália vai pela segunda vez consecutiva disputar o encontro de atribuição do terceiro lugar.