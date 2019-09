UEFA abre processo disciplinar ao FC Porto por cânticos racistas

© EPA

A UEFA abriu um processo disciplinar ao FC Porto, por alegados comportamentos racistas da sua claque, durante o jogo de quinta-feira contra o Young Boys, a contar para a primeira jornada da Liga Europa.

A decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA "será analisada na próxima quinta-feira, 26 de setembro", anunciou o organismo que tutela o futebol europeu.

O FC Porto estreou-se com uma vitória frente aos suíços do Young Boys por 2-1 no Estádio do Dragão. O cântico racista terá sido proferido contra Nsame, jogador que apontou o golo dos visitantes.