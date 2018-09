UEFA castiga o Sporting com menos três mil lugares no jogo de quinta-feira

A UEFA castigou o Sporting com a interdição de três mil lugares no jogo de estreia na fase de grupos da Liga Europa. Em causa está um processo instaurado depois do jogo Sporting CP - Atlético de Madrid realizado no dia 12 de Abril devido ao arremesso de um objecto em direção à equipa de arbitragem.

A notícia avançada pelo clube no site oficial, dá conta que no jogo da próxima quinta-feira estarão bloqueados "os seguintes lugares: Sector A1 + A2 + A3 + A4 + A5 (da fila 1 à fila7 inclusive); Sector A6 + A7 (tudo); Sector B1 + B2 + B3 (da fila 1 à fila 3 inclusive)"

O Sporting fez saber que, no mesmo comunicado, que os sócios e adeptos de Gamebox nas zonas do estádio que estarão encerradas irão ser ressarcidos com um bilhete duplo.