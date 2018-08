Abdelhak Nouri, jogador do Ajax que estava em coma desde julho de 2017, acordou.

O jogador, agora com 21 anos, sofrera danos cerebrais depois de ter tido um ataque cardíaco durante um jogo entre o clube holandês e os alemães do Werder Bremen, em julho do último ano. Nouri estava inconsciente desde então.

O jogador já esteve internado em diferentes hospitais, mas agora está a recuperar numa clínica de repouso, esperando-se que possa regressar a casa dentro de algum tempo.

De acordo com o irmão do jogador, Nouri está a melhorar e já consegue comunicar por gestos com a família. "As condições neurológicas [de Abdelhak Nouri] estão melhores do que há uns meses. Fisicamente, é mais difícil", admitiu o irmão, numa recente entrevista.

"Ele não mexe o corpo, apenas a cabeça, mas às vezes, com ajuda, sai da cama para sentar-se na cadeira de rodas", explica o irmão de Nouri, que adianta que a família está ao lado do jogador 24 horas por dia. "Ele está mais calmo, já nos reconhece".

De acordo com o jornal The Sun , a família do jogador mantém uma relação com o Ajax, apesar de o clube holandês ter reconhecido que não prestou todos os cuidados adequados a Nouri em campo, antes de este ser transportado para o hospital.

As declarações do clube foram feitas depois da investigação ao caso ter determinado que a equipa médica deveria ter usado mais cedo um desfibrilhador, o que poderia ter aligeirado os danos causados ao jogador.

Os médicos acreditavam mesmo que Abdelhak Nouri não voltaria a conseguir ver, falar, comer e mexer-se até ao resto da vida, mas as previsões não se concretizaram e, mais de um ano depois, o jogador acordou do coma.