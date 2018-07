Um "puxão de orelhas" que valeu um Mundial à França

Não haveria melhor forma de comemorar os 20 anos da conquista do primeiro Campeonato do Mundo do que voltar a repetir o feito. Didier Deschamps passou de dentro para fora das quatro linhas e, como treinador, não deixou nada por dizer quando a isso foi obrigado.

O canal televisivo TF1 está a preparar um documentário dos bastidores da vitória francesa no Mundial 2018 e alguns excertos já são conhecidos. Depois do jogo inicial frente à Austrália, que os gauleses até levaram de vencido, o treinador aproveitou a palestra do dia seguinte para mostrar o seu desagrado com as movimentações da equipa e até com o desleixo apresentado por algumas individualidades.

Com dados estatísticos, imagens do próprio jogo e uma grande experiência na algibeira, o selecionador francês distribui "duras" a grande parte dos jogadores e nem as "estrelas" maiores foram poupadas.

A seleção francesa viria a conquistar o segundo título mundial frente à seleção sensação da prova- a Croácia- vencendo o jogo por 4-2.