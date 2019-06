Um regresso a Lisboa. Sporting oficializa Rafael Camacho

© Twitter/Sporting CP

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, o segundo reforço da noite. Em comunicado publicado na página oficial, os leões informam que chegaram a acordo com o Liverpool para a transferência de Rafael Camacho, avançado de 19 anos.

Pub Pub

No mesmo documento, a equipa de Alvalade informa que o jogador vai rubricar um contrato válido para as próximas cinco épocas.

Rafael Camacho regressa assim ao Sporting seis anos depois da sua partida para Liverpool. Depois de passar nos escalões de formação do Sporting, do Manchester City e do Real Massamá, por empréstimo dos ingleses, o extremo direito de 19 anos esteve nas últimas três épocas na academia do Liverpool.

Esta época dividiu-se entre os juniores e na equipa de sub-23, em que foi uma presença regular, contando ainda duas aparições na primeira equipa dos 'reds' durante a sua passagem por Liverpool.

Antes, os leões já tinham oficializado a chegada de Rosier, defesa francês de 22 anos.