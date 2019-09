Uma "equipa completa", um "favorito". Eis o que será o Leipzig na Luz

© Clemens Bilan/EPA

O Benfica estreia-se esta terça-feira na Liga dos Campeões com uma receção aos alemães de RB Leipzig e, para alguém com muitos anos de experiência no futebol alemão, não há dúvidas: o Leipzig é favorito.

Quem o diz à TSF é Sérgio Pinto, médio português que jogou por duas décadas na Alemanha e que é hoje o chefe dos observadores do Greuther Furth, da 2. Bundesliga.

"A forma de jogar do Leipzig e a qualidade dos jogadores traz um jogo muito complicado. O favorito é o Leipzig." O português explica porquê:

"Têm muitos internacionais mas a equipa já está junta há vários anos, tem poucos jogadores novos. Mas tem um treinador novo [Nagelsmann], com novas ideias, que já funcionaram no Hoffenheim. Agora querem dar o próximo passo, nas últimas temporadas estiveram sempre entre os primeiros seis", avisa Sérgio Pinto.

A maior ameaça do Leipzig pode estar mesmo no banco. O treinador Julian Nagelsmann brilhou ao serviço do Hoffenheim e recebeu a confiança dos responsáveis do Leipzig, sendo classificado por Sérgio Pinto como "muito inteligente". No último fim de semana arrancou um empate a uma bola contra o Bayern.

"Quer jogar de forma dominante, mas a saber regular o jogo. Na primeira parte do jogo contra o Bayern de Munique tentaram jogar no contra-ataque, não funcionou. Na segunda parte começaram desde o primeiro minuto a pressionar. Sabem defender bem, sabem atacar bem e durante o jogo sabem sempre se devem esperar ou atacar em força e velocidade. É uma equipa completa", garante o português.

Dentro de campo, os perigos são outros e podem concentrar-se nas costas dos defesas centrais encarnados: é que os avançados do Leipzig são fortes no ataque à profundidade.

"A velocidade que o Werner e o Poulsen têm é raríssima. Se o Benfica quiser defender muito à frente - como joga em casa - vai ter imensas complicações. A velocidade e a qualidade para esperar até colocarem a bola no segundo certo faz com que sejam favoritos. Sabem defender bem, sabem atacar muito, muito bem", explica.

O RB Leipzig é, por esta altura, líder da Bundesliga com 10 pontos. O jogo contra o Benfica está marcado para as 20h desta terça-feira.