"Uma jogada maradoniana." O lance de génio de João Félix para ver e rever

A primeira impressão é sempre inesquecível, mais ainda no futebol. A imagem de João Félix a rasgar a defensiva do Getafe na estreia na liga espanhola vai acompanhar o jogador na carreira, considera o jornalista português radicado em Espanha Pereira Ramos. O primeiro desafio está superado, considera.

"O jogador foi recebido em campo com grande entusiasmo", relata o correspondente do jornal A Bola. "Na segunda parte teve uma jogada espetacular. Deixou adversários para trás até entrar na grande área e arrancar a grande penalidade", recorda Pereira Ramos.

O avançado português demorou 16 segundos a conquistar os adeptos colchoneros. Com 64 minutos de jogo, João Félix arrancou um lance, perante a pressão de Mauro Arambarri (um caño, com requintes de malvadez), Fayçal Fajr e Bruno González, que terminou numa falta para grande penalidade.

"Nasceu uma estrela para a liga espanhola", sentenciava o relato da rádio Cadena Cope, "uma jogada maradoniana".

Também os jornais de Madrid se renderam ao lance. "João Félix espalhou numa arrancada todo o preço da sua transferência. Um nó cego para Arambarri e um mano a mano contra Bruno, que ele "retratou" e arrancou um penalti", escreve o jornal El País. "João Félix encontrou a brecha para enfeitiçar o Metropolitano com a arrancada da época", nota o El Mundo.

Pereira Ramos não tem dúvidas sobre o sucesso Não tem dúvidas. "João Félix está no lugar certo. O Atlético de Madrid tem crescido muitíssimo e está muito apoiado por toda a equipa técnica. Tem à sua volta grande carinho dos adeptos, dos melhores do futebol espanhol no apoio à equipa. O João vai ser muito feliz".