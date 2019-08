Uma tarde de surpresas e 'tombos' na Taça da Liga

Boavista e Tondela foram afastados por clubes da II Liga © DR

O Casa Pia, da II Liga, venceu o Boavista, da I Liga, por 2-0, na segunda fase da Taça da Liga de futebol, e apurou-se de forma surpreendente para a fase de grupos da competição.



Martim Maia, aos 47 minutos, fez o primeiro golo para o conjunto lisboeta, que dilatou a vantagem por Wilson Kenidy, aos 83.



Com o jogo a decorrer no reduto emprestado de Mafra, a primeira ocasião de relevo pertenceu às 'panteras', com Yusupha a rematar com ângulo apertado para defesa de Rafael Marques, aos 33 minutos.



João Coito, de livre direto, respondeu pelos lisboetas, mas Bracali mostrou-se atento.



Antes do intervalo, os 'axadrezados' ainda ameaçaram a baliza de Rafael Marques, através de um remate potente de Gustavo Sauer à entrada da área, mas o guardião mostrou bons reflexos.



A abrir o segundo tempo, o Casa Pia chegou à vantagem, através de um cruzamento em jeito de remate de belo efeito por parte de Martim Maia.



Gustavo Sauer, aos 55 minutos, foi o primeiro jogador a procurar o empate, mas o remate saiu por cima. Aos 59, o recém-entrado Mateus, com um cruzamento longo, encontrou Yusupha ao segundo poste, com o gambiano a atirar ao lado.



O Casa Pia conseguiu suster as transições ofensivas do Boavista e, em sucessivos contra-ataques, colocou a formação 'axadrezada' em sentido, o que culminou, aos 83 minutos, no segundo golo da equipa lisboeta, por Wilson Kenidy, que, isolado a passe de Jean, não tremeu frente a Bracali.

Penafiel 'tomba' Tondela

O Penafiel, da II Liga de futebol, afastou o Tondela, da I Liga, da Taça da Liga, numa partida relativa à segunda fase da prova e que terminou com a vitória da equipa da casa por 1-0.



Pires foi o herói do jogo, ao apontar o único golo do encontro, aos 74 minutos, garantindo a qualificação dos penafidelenses para a fases de grupos da prova.



O Penafiel desde cedo mostrou a vontade de fazer uma surpresa e, logo nos primeiros 45 minutos, foi a equipa que criou mais oportunidades de golo, pecando apenas na finalização.



Nos primeiros minutos Ludovic, de pé esquerdo, fez o primeiro remate de perigo, tendo a bola roçado o poste e, já perto do intervalo Pires, com um cabeceamento, atirou a bola por cima do poste da baliza de Leo.



O Tondela não mudou a postura no segundo tempo e acabou por pagar caro por isso mesmo.



Aos 72 minutos, Pires voltou a ameaçar a baliza do guardião do Tondela e, dois minutos depois, já não falhou.



Após um cruzamento da esquerda, o avançado da equipa penafidelense apareceu solto na área, nas costas da defesa do Tondela, e rematou para o golo da vitória.

Chaves bate Nacional nos penáltis

O Desportivo de Chaves superou o Nacional, no desempate por grandes penalidades (4-3, após empate 2-2 no fim do tempo regulamentar), e segue para a fase de grupos da Taça da Liga portuguesa de futebol.



A primeira parte foi movimentada e intensa, com o Desportivo de Chaves a adiantar-se no marcador aos 11 minutos, por intermédio de Platini, que ludibriou o guarda-redes Daniel Guimarães.



O Nacional reagiu e esteve perto do golo por Rui Correia aos 21 e por Kalindi dois minutos mais tarde.



Ambas as equipas praticavam um futebol positivo e Costinha, aos 30 minutos, esteve perto de marcar. Aos 36, foi Brayan Riascos que surgiu em boa posição, mas rematou ao lado.



Ainda antes do intervalo, aos 39 minutos, Gamboa obrigou primeiro Daniel Guimarães a uma defesa apertada e, na recarga, sem ninguém na baliza, cabeceou ao lado.



O Nacional regressou das cabinas muito forte e nos primeiros minutos após o recomeço, remeteu o Desportivo de Chaves para junto da sua baliza.



Contudo, foi o Desportivo de Chaves que esteve perto de ampliar a vantagem, aos 58 minutos, num rápido contra-ataque, com João Paredes a isolar-se, mas a não conseguir ultrapassar Daniel Guimarães.



No minuto seguinte, o Nacional restabeleceu a igualdade, por Bryan Róchez, que aproveitou da melhor maneira uma má interceção de Igor, após um centro de Witi.



O Desportivo de Chaves procurou contrariar esse maior domínio e, aos 74 minutos, Rafael Viegas obrigou Daniel Guimarães a uma boa intervenção. Na sequência do canto, André Luís recolocou o Desportivo de Chaves na liderança do marcador.



A igualdade não tardou, com Bryan Róchez a dar a melhor sequência a uma solicitação de Kalindi, aos 78 minutos, levando a decisão para as grandes penalidades.

Vitória venceu Moreirense

O Vitória de Setúbal venceu em casa o Moreirense por 1-0, graças a um golo do defesa Artur Jorge, aos 69 minutos, e assegurou um lugar na fase de grupos da Taça da Liga em futebol.



Os comandados de Sandro Mendes foram superiores aos cónegos em todos os momentos de jogo, incluindo antes dos 35 minutos, altura em que Fábio Pacheco foi expulso e deixou o Moreirense a atuar com 10 elementos.



Apenas com dois reforços como titulares (Carlinhos e Hachadi), o Vitória de Setúbal dominou por completo o primeiro tempo, perante um Moreirense que apresentou cinco 'caras novas' no 'onze' (Mateus Pasinato, Steven Vitória, Djavan, Alex Soares e Luís Machado).



Éber Bessa e Hachadi foram os homens que mais perto estiveram de materializar o domínio dos anfitriões antes do intervalo, numa partida disputada debaixo de intenso calor, no Estádio do Bonfim.



Aos 21 minutos, num remate acrobático, o marroquino errou a baliza por pouco. Mais perto de inaugurar o marcador esteve Éber Bessa num livre, aos 37, que acertou na trave da baliza dos cónegos, que dois minutos antes tinham ficado em inferioridade numérica por expulsão de Fábio Pacheco.



Com menos um elemento em campo, a tarefa do Moreirense, que já estava a sentir dificuldades para suster o ímpeto vitoriano, complicou-se ainda mais.



Com naturalidade, o Vitória de Setúbal chegou ao golo, aos 69 minutos, por Artur Jorge, que correspondeu da melhor forma a um canto apontado por Nuno Valente.



Até ao final, os sadinos dispuseram de várias oportunidades para ampliar a vantagem, mas o desacerto dos atacantes (Guedes esteve particularmente perdulário) e defesas atentas de Mateus Pasinato impediram o avolumar do marcador.

Marítimo segue em frente após vencer Leixões

O Marítimo, da I Liga, apurou-se para a fase de grupos da Taça da Liga, ao vencer por 2-1 na visita ao Leixões, do segundo escalão do futebol português, em jogo da segunda fase.



O guarda-redes Charles repartiu o protagonismo com Harramiz na fase inicial da partida, primeiro ao deixar passar entre as pernas o desvio de cabeça do são-tomense, no dia em que faz 29 anos, antes de, aos 25 minutos, defender o penálti cobrado por Braga a castigar derrube seu ao avançado.



Nesse lance, um pontapé de 30 metros de Bura deixara Harramiz na cara de Charles, a quem fez um 'chapéu' que Kerkez, em cima do risco de baliza, desviou para a trave, acabando o árbitro por assinalar o derrube do guardião da equipa insular.



Negado o 2-0, Correa tratou de empatar a partida três minutos depois, num remate à entrada da área, que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo, surgindo a reviravolta em cima do intervalo quando mais uma investida do lateral Nanu acabou na cabeça de Jhon Cley.



Numa segunda parte em que na fase final os dois guarda-redes brilharam, Charles carimbou a passagem no minuto 90+6, negando com uma grande defesa o empate a Bura, na cobrança de um livre direto.

Paços venceu Estoril, mas só nos penáltis

O primodivisionário Paços de Ferreira qualificou-se para fase de grupos da Taça da Liga de futebol, ao vencer o Estoril Praia, da II Liga, por 5-4, nas grandes penalidades, após igualdade a uma bola no tempo regulamentar.



A formação pacense concretizou todas as grandes penalidades, capitalizando a defesa de Ricardo Ribeiro ao remate de Belima, e garantiu o triunfo, depois de um empate no tempo regulamentar: André Micael adiantou os pacenses, aos 31 minutos, mas Roberto, igualou, aos 79.



Limitado nas escolhas (a falta do certificado internacional afastou do jogo cinco reforços pacenses), Filó recorreu a um 'onze' maioritariamente composto por jogadores da época passada, com exceção do central André Micael e o médio Bernardo Martins, enquanto Tiago Martins, no Estoril Praia, recorreu a sete 'caras novas' para a equipa inicial.



O jogo estava equilibrado e sem oportunidades de golo quando o Paços chegou ao golo, na sequência de um lance de bola parada, na altura demasiado penalizador para um Estoril Praia que se apresentou em campo com dois avançados (Jonata e Roberto).



A formação da II Liga acusou o tento e a desvantagem no marcador, situação capitalizada pelo Paços, a partir daí mais dominador e rematador até ao intervalo, com Douglas Tanque como principal referência.



Os 'canarinhos' entraram determinados e mais subidos no terreno na segunda parte, Simão, aos 49 minutos, obrigou Ricardo Ribeiro a mostrar serviço, mas o empate só chegou numa fase adiantada e equilibrada do encontro, através de um remate quase sem ângulo de Roberto, na esquerda.



Até final, apenas se destacou a expulsão do pacense Fatai, aos 89 minutos, por agressão.

Gil Vicente vence Desportivo das Aves

O Gil Vicente venceu o Desportivo das Aves por 3-2 e qualificou-se para a fase de grupos da Taça da Liga de futebol, num jogo emocionante em que esteve a perder e os avenses desperdiçaram um penálti.



A jogar na Vila das Aves, porque o seu estádio está em obras, a equipa de Barcelos venceu justamente e com uma bela exibição, em que despontaram alguns jogadores que prometem dar que falar, como Lourency e Kraev.



A equipa orientada por Augusto Inácio apresentou-se desfalcada, mas até marcou primeiro, por Welinton (53 minutos), já depois de ter desperdiçado uma grande penalidade na primeira parte, quando Falcão permitiu a defesa a Wellington (34).



Os comandados por Vítor Oliveira deram a volta ao marcador por Sandro Lima (63) e Lourency (72), Peu voltou a empatar pouco depois (75), mas, sobre o fim da partida, um grande golo do búlgaro Kraev deu o triunfo aos minhotos (90).



Depois de ter havido mais Gil Vicente na primeira parte, o Aves entrou melhor na segunda e Welinton não perdoou quando surgiu na cara do guardião gilista (53).



O Gil Vicente respondeu em força e o empate surgiu aos 63 minutos, com Sandro Lima a dar a melhor sequência a um bom passe de Kraev, e a 'cambalhota' consumou-se aos 72 minutos, com Lourency a rematar em arco.



O Desportivo das Aves restabeleceu a igualdade pouco depois, com 'dedo' do técnico, porque houve intervenção direta dos recém-entrados Peu, que marcou, e Tavares, que assistiu (75 minutos).



No minuto 90, o Gil Vicente marcou o terceiro na sequência de um contra-ataque exemplar e um excelente remate de Kraev de fora da área.



Portimonense 'bate' Académica

O Portimonense, da I Liga portuguesa de futebol, venceu por 2-0 a Académica, do segundo escalão, em jogo da segunda ronda da Taça de Liga de futebol, e apurou-se para a fase de grupos da competição.



Os algarvios fizeram valer a maior eficácia, numa primeira parte em que marcaram dois golos, apesar da réplica da Académica, que também teve bons momentos, mas desperdiçou as melhores oportunidades, incluindo uma grande penalidade, no último minuto do encontro.



Para um jogo de início de época, o primeiro tempo foi bastante ativo, com André Claro a desperdiçar a primeira grande ocasião para os 'estudantes', aos seis minutos, e Iury Castilho a responder para os locais, três minutos depois, atirando ao lado, quando seguia isolado.



Paulinho inaugurou o marcador aos 19 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas a Académica respondeu bem e esteve perto da igualdade, valendo o guardião Ricardo Ferreira, que defendeu remates perigosos de Mauro Cerqueira (22) e André Claro (28).



Iury Castilho voltou a desperdiçar, novamente isolado e atirando ao lado, aos 36 minutos, mas os algarvios acabaram mesmo por aumentar a diferença, por Aylton Boa Morte, nos 'descontos' da primeira parte, após uma boa jogada coletiva.



Na segunda parte, o Portimonense desperdiçou duas boas oportunidades, por Anzai (70) e Bruno Tabata (83), mas nos descontos (90+6) foi Hugo Almeida, avançado da 'briosa', que falhou a melhor ocasião, atirando à barra na marcação de uma grande penalidade.

Sporting da Covilhã ganha ao Famalicão

O Sporting da Covilhã, da II Liga, passou à fase de grupos da Taça da Liga em futebol, ao vencer de forma feliz em casa do agora primodivisionário Famalicão por 2-0.



Contra a corrente de jogo, Jean Batista inaugurou o marcador, aos 29 minutos, e Silva aumentou a contagem pouco depois, aos 33.



No primeiro jogo oficial, após subir ao principal escalão do futebol português, 25 anos depois, o Famalicão apresentou-se com apenas dois jogadores da época passada (Defendi e Anderson), enquanto os serranos apenas alinharam com dois reforços - Daniel Martins (ex-Penafiel) e Brendon (emprestado pelo Portimonense).



O emblema minhoto assumiu o comando do jogo e só pecou na finalização, o que não aconteceu com o Sporting da Covilhã, que, aos 29 minutos, marcou, por Jean Batista, a aproveitar uma falha numa transição dos locais, que pediram mão.



Pedro Gonçalves, jovem médio oriundo do Wolverhampton, teve uma boa ocasião aos 31 minutos, após toque de calcanhar de Anderson, mas, mais uma vez, foram os forasteiros a marcar, aos 33, por Silva, após 'oferta' de Defendi.



A insistir no jogo pela zona central, quando os corredores pareciam melhor oleados, o Famalicão voltou forte para a segunda parte, mas, nervoso, só a espaços criou perigo, com Guga, emprestado pelo Benfica, a ficar perto aos 65 minutos, num livre direto, e o espanhol Martínez aos 73, num pontapé para fora.



Na parte final, aos 87, Adriano atirou ao poste o terceiro dos forasteiros, que acabaram com 10, por expulsão nos descontos de Gilberto, que viu segundo amarelo.