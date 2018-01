A final four da Taça da Liga vai disputar-se em Braga, na semana de 20 a 27 de janeiro. Esta tarde, na apresentação da fase final da prova, ficou definido que V. Setúbal e Oliveirense jogam no dia 23, terça-feira, e Sporting e FC Porto no dia seguinte. A final será no domingo, dia 27.

Todos os jogos estão marcados para as 20h45 e serão transmitidos na RTP.