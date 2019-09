Vai haver uma corrida de banheiras em Setúbal este fim de semana

Regata de Banheiras e Insólitos já vai na sétima edição

O Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal, vai receber no próximo sábado, dia 14, a Regata de Banheiras e Insólitos. Uma corrida de banheiras no rio Sado organizada pela Câmara Municipal e pela Academia de Rugby Clube de Setúbal.

A prova começa às 8h30, com os participantes a reunirem-se junto à linha de água para construir as embarcações. Três horas depois, às 11h30, a prova insólita começa e prolonga-se até às 12h30. Depois será tempo de retirar os materiais da água e limpar a praia, para depois se passar à confraternização e entrega de prémios.

"Umas afundam, outras não. Mas a maioria não afunda, desfaz-se. Não afundam porque têm de ser construídas com materiais que flutuem para evitar que depois fiquem depositados no fundo do rio. Quando, por vezes, se desfazem temos barcos e canoas que, imediatamente, apanham todos os materiais. No fim são todos colocados nuns bidons que pomos aqui para o efeito", explicou à TSF Ernesto Lima, responsável por toda a logística marítima da Câmara de Setúbal.

Ernesto Lima, responsável por toda a logística marítima da Câmara de Setúbal, conta à TSF como costuma ser esta regata insólita 00:00 00:00

Para poder participar tem de se inscrever no site do evento até quinta-feira, dia 12, por cinco euros. Cada equipa terá um máximo de três elementos e nem todas as banheiras são admitidas. Além de terem de ser flutuantes, não são permitidas ligações entre materiais com arames metálicos de qualquer espécie nem materiais como cascos de metal, madeira, fibra ou plástico de qualquer tipo.