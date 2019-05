Valência vence Barcelona e conquista Taça do Rei

O Valência de Gonçalo Guedes conquistou esta noite a Taça do Rei ao vencer o Barcelona de Nelson Semedo por 2-1, numa final disputada em Sevilha.

Pub Pub

Os avançados Kevin Gameiro e Rodrigo deram vantagem ao Valência na primeira parte. Lionel Messi reduziu no segundo tempo mas o golo foi insuficiente para bater a equipa treinada por Marcelino Garcia.

Com este resultado, os catalães falharam a dobradinha, uma vez que já tinham conquistado a La Liga. Já este é a primeira Taça do Rei do Valência, em 11 anos.