Vamos dar o pontapé para a 86.ª edição da Primeira Liga

O Benfica começa a defesa do título no sábado, em casa, frente ao Paços de Ferreira. No mesmo dia o FC Porto vai deslocar-se até Barcelos, para jogar no terreno do Gil Vicente, enquanto o Sporting viaja até ao Funchal, onde domingo vai medir forças com o Marítimo.

Os campeões nacionais são considerados os favoritos para atacar a nova época. O Benfica começou a pré-época com uma derrota em casa com o Anderlecht, mas a partir daí somou apenas vitórias, ao contrário do FC Porto que "escorregou" duas vezes, enquanto o Sporting não venceu qualquer jogo.

O Benfica que já conquistou esta temporada um troféu. A Supertaça está no museu Cosme Damião depois da vitória na final frente ao Sporting por 5-0.

No mercado de transferências o Benfica "ganhou" Raul de Tomas, Vinícius, Chiquinho, Caio Lucas e Cádiz, ou seja, meio campo ofensivo e frente de ataque com reforços. Até porque as águias perderam João Félix, Jonas e Salvio.

FC Porto e Sporting querem "bater o pé" ao Benfica, SC volta a espreitar

Os dragões também já começaram oficialmente a época com uma vitória importante na Rússia. O FC Porto venceu o Krasnodar por 1-0, para continuar na corrida de acesso à Liga dos Campeões. Mas a pré-época azul e branca fica marcada por um carrossel de resultados e emoções.

A equipa liderada por Sérgio Conceição perdeu o jogo de apresentação em casa com o Mónaco, mas conquistou a Copa Ibérica, frente ao Bétis e Getafe. Também a registar uma vitória frente ao Fulham no estágio do Algarve, que ficou marcado por um desentendimento entre o capitão Danilo e o treinador Conceição. As pazes estão feitas, mas falta saber se as feridas estão saradas.

Sérgio Conceição que recebeu de prendas para a nova época Marchesín, Marcano, Saravia, Osorio, Uribe, Luiz Días, Zé Luis e Nakajima. Muitos nomes para colmatarem as saídas de Éder Militão, Felipe, Herrera, Óliver Torres, Brahimi, Hernáni e Adrián Lopez.

No Sporting ainda não se festejou uma vitória. Entre empates e derrotas a equipa de Marcel Keizer tem como destaque a viagem até aos Estados Unidos. Em terras do "Tio Sam" o Sporting empatou 2-2 com o Liverpool, campeão europeu, naquele que foi o seu melhor encontro. Depois regressaram as derrotas. Primeiro na apresentação aos sócios, com o Valência por 2-1. Seguiu-se o jogo oficial para a Supertaça, onde os leões foram goleados pelo Benfica.

Os leões que reforçaram o plantel com a chegada de Neto, Rosier, Eduardo, Vietto e Rafael Camacho e tentam segurar as principais caras da temporada passada. Nas saídas apenas Gudelj jogava a titular.

No minho, o SC Braga trocou de treinador. Abel Ferreira foi para a Grécia treinar o PAOK, e Sá Pinto cehgou à cidade dos arcebisbos já durante a pré-temporada. Os arsenalistas já começaram a vencer nas lides europeias, para rumarem à fase de grupos da Liga Europa. Na Dinamarca o SC Braga venceu o Brondby por 4-2. Para esta época o já habitual objetivo de terminar nos quatro primeiros lugares. A diferença chega no discurso do presidente António Salvador, que está mais moderado sobre a possibilidade de lutar pelo título nacional.

Pontapé inicial da Primeira Liga 2019-2020 será dado no Algarve

A cidade de Portimão recebe esta sexta feira o primeiro jogo da Liga 2019-2020. O Portimonense e o Belenenses SAD vão começar uma caminhada que pretendem tranquila na tabela classificativa. Na temporada passada os algarvios a terminarem na 12.ª posição e os azuis na nona.

Para atacar os objectivos do novo ano desportivo, os dois clubes decidiram apostar nos treinadores que estiveram no comando técnico da época passada. Silas é o timoneiro do Belenenses SAD e António Folha no Portimonense.

Três regressos à elite do futebol português

Para esta nova temporada regressam três clubes à Primeira Liga, P. Ferreira, Famalicão e Gil Vicente.

O vice-campeão FC Porto vai marcar o regresso do Gil Vicente à Primeira Liga. O clube de Barcelos foi integrado no primeiro escalão, 13 anos depois de ter sido excluído devido ao "caso Mateus".

O Famalicão, o outro recém-promovido, faz o seu regresso ao primeiro escalão com uma visita aos Açores, para defrontar no sábado o Santa Clara.

E também no sábado, o P. Ferreira marca o início de uma nova caminhada na Primeira Liga. Os pacenses vão jogar na Luz, com o campeão Benfica, depois de terem conseguido o título da Segunda Liga e consequente subida de divisão.

Programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 09 ago:

Portimonense - Belenenses SAD, 20:30.

- Sábado, 10 ago:

Santa Clara - Famalicão, 16:30.

Gil Vicente - FC Porto, 19:00.

Benfica - Paços de Ferreira, 21:30.

- Domingo, 11 ago:

Boavista - Desportivo das Aves, 16:00.

Marítimo - Sporting, 18:30.

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 20:30.

Sporting de Braga - Moreirense, 21:00.

- Segunda-feira, 12 ago:

Vitória de Setúbal - Tondela, 20:15.