O Belenenses inaugurou o marcador logo aos seis minutos por Reinildo Mandava.

Onze inicial do FC Porto: Vaná; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Herrera e Bruno Costa; Corona, Marega e Brahimi.

Onze inicial do Belenenses: Mika; Gonçalo Tavares, Cleylton, Nuno Coelho, Luís Silva e Reinildo; Eduardo Henrique, André Santos, Ljujic, Dálcio; Dramé.

O FC Porto tem nas mãos a passagem à 'final four' da Taça da Liga. Uma vitória no Jamor, com o mesmo número de golos marcados e sofridos do que o Chaves, garante o apuramento.

Chaves e Varzim ainda se podem apurar e, neste grupo, apenas o Belenenses está afastado das contas.

Em caso de vitória do FC Porto, haverá um clássico com o Benfica no dia 22 de janeiro.