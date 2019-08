Veloso defende liderança na chegada à Guarda e antes do descanso

© Nuno Veiga/Lusa

Por TSF/Lusa 05 Agosto, 2019 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) defende esta segunda-feira a liderança na quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, entre Oliveira do Hospital e a Guarda, que antecede o dia de descanso da prova.

Pub Pub

O pelotão da 'Portuguesa' enfrenta uma ligação de 158 quilómetros para chegar à Guarda, arrancando de Oliveira do Hospital para um dia mais 'leve' do que o da quarta tirada, no qual os ciclistas subiram à Torre, na Serra da Estrela.

Pub Pub

Ainda assim, atravessam um total de três metas volantes e outras tantas contagens de montanha, a primeira de quarta categoria, em Canas de Senhorim, aos 43 quilómetros.

O jornalista Teófilo Fernando antecipa a etapa desta segunda-feira da Volta a Portugal 00:00 00:00

Segue-se uma contagem de segunda categoria, dentro dos últimos 10 quilómetros, antes de a meta coincidir com uma subida categorizada de terceira, que deverá afastar os 'sprinters' da discussão pela vitória.

Depois da Torre, onde o português João Rodrigues (W52-FC Porto) triunfou, os 'dragões' reforçaram o domínio na prova, com Veloso a cimentar a liderança, com 13 segundos de vantagem sobre Rodrigues.

Em terceiro está o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), a 20 segundos, enquanto Jóni Brandão (Efapel) é quarto, a 27, completando o quarteto de principais favoritos à vitória final.

Depois dos 158 quilómetros desta segunda-feira, o pelotão descansa na Guarda, antes de cumprir as derradeiras cinco etapas da prova, que se estende até domingo e fecha com um contrarrelógio entre Vila Nova de Gaia.