Vettel garante 'pole' com recorde em mais um dia não para Hamilton

O piloto alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou este sábado a 55.ª 'pole position' da sua carreira na Fórmula 1, num dia em que bateu o recorde da volta mais rápida ao circuito de Hockenheim (1.11,212 minutos).

O líder do Mundial, com 171 pontos, sairá assim no domingo do primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio da Alemanha, numa qualificação em que o vice-líder, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) teve problemas.

Hamilton viu o ser monolugar ter um problema hidráulico na curva 1, na primeira fase da qualificação (Q1), quando seguia como quinto melhor e acabou, dessa forma, por efetuar apenas oito voltas com o seu Mercedes.

O britânico deverá partir do 14.º lugar da 'fila' de saída, e hoje em Hockenheim foi visível o seu desalento, de cabeça baixa, quando não conseguiu regressar à pista para a segunda fase da qualificação (Q2).

Sebastian Vettel, que venceu esta época quatro dos dez Grande Prémios já disputados (Austrália, Bahrain, Canadá e Grã-Bretanha), sairá à frente de Valtteri Bottas (Mercedes) e de Kimi Raikkonen (Ferrari), quinto e terceiro do Mundial, respetivamente.

As diferenças na classificação entre o campeão em título, Lewis Hamilton, e o líder do Campeonato, Vettel, situam-se em oito pontos, mas o alemão tem agora no domingo uma oportunidade de ouro para 'fugir' na tabela.