Victoria Kaminskaya bate recorde nacional dos 200 metros bruços

A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya estabeleceu esta quinta-feira um novo recorde nacional dos 200 metros bruços, com o tempo de 2.26,06 minutos, o que lhe proporcionou a qualificação para as meias-finais da prova nos Mundiais de Gwangju, na Coreia do Sul.

Kaminskaya bateu por mais de um segundo o anterior máximo nacional, de 2.27,19 minutos, que já pertencia à nadadora do Benfica e tinha sido alcançado em 6 de agosto de 2018, em Glasgow, na Escócia.

A nadadora obteve o 14.º melhor tempo das eliminatórias, o que lhe valeu a qualificação para as meias-finais dos 200 metros bruços dos Mundiais, que têm início agendado para as 21:21 (13:21 em Lisboa).