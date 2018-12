"Vieira fez muito bem em segurar Rui Vitória"

Jorge Jesus acredita que Luís Filipe Vieira tomou a melhor decisão ao segurar Rui Vitória no comando do Benfica. Em entrevista ao Correio da Manhã, o treinador do Al-Hilal explica que, com esta decisão, o presidente encarnado "mostrou que acredita (em Rui Vitória) e só assim o treinador está protegido", acrescentando que "não esperava outra coisa" de Vieira e que "o Benfica precisa de paz e sossego."

O ex-treinador das águias comentou a questão do eventual regresso à Luz, garantindo que não foi contactado por Luís Filipe Vieira: "Não. Não fui contactado. O Benfica tem um treinador e tem um presidente que eu conheço melhor do que ninguém. Trabalhei com ele seis anos. Quando todos não querem, ele quer", lembrando que consigo aconteceu uma situação semelhante mas que "não foi em outubro ou dezembro" mas sim "na final da Liga Europa, da Taça de Portugal e a dez segundos do final da final do campeonato."

O técnico português assegurou ainda que caso fosse convidado agora por Luís Filipe Vieira para ir para o Benfica, a resposta seria um "não", defendo que está num projeto em que quer ficar. No entanto, Jesus volta a assumir o desejo de regressar a Portugal: "Vou voltar a Portugal, não sei é quando, nem como, nem qual o clube. Importante é voltar para um clube que me quer, tenho de sentir que as pessoas me querem."